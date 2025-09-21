Cancelados los vuelos entre Barcelona y Santander por el mal tiempo en Cataluña

Las tormentas y el mal tiempo en Cataluña, que habría provocado la muerte de una persona en Sant Quintí de Mediona, ha obligado a cancelar los vuelos entre Barcelona y Santander.

Concretamente, los vuelos de Vueling programados entre ambas ciudades para este domingo han sido cancelados por meteorología adversa. De esta manera, el avión que debía aterrizar en el Seve Ballesteros a las 18.00 horas no ha salido del aeródromo catalán por las lluvias caídas, por lo que también se ha suprimido el vuelo desde Santander con despegue media hora después a Barcelona.

Las fuertes lluvias que están afectando a gran parte de Cataluña y durante esta tarde también en Barcelona han alterado la operatividad del Aeropuerto del Prat. Además, el ciberataque del sábado en otros aeropuertos europeos han agravado la situación en el aeropuerto de Barcelona, que desde mediodía registra varios retrasos y cancelaciones.

Según fuentes de Aena, a consecuencia de la meteorología adversa los controladores aéreos pueden espaciar los vuelos.

La compañía, en un mensaje de X recogido por Europa Press, ha alertado de meteorología adversa en los aeropuertos de Barcelona, Palma y Menorca, por lo que ha recomendado consultar el estado de los vuelos con la línea aérea correspondiente.