Caos en Cataluña por un nuevo delito de odio: un conductor español arrolla a ocho extranjeros y se da a la fuga

La noche de este martes dejó un episodio de máxima tensión en Cataluña. Un conductor español con varios antecedentes atropelló a ocho extranjeros en el municipio de Granollers, en el Vallès Oriental, y se dio a la fuga. El suceso, que está siendo investigado como un posible delito de odio, desencadenó momentos de caos en la calle y la intervención de unidades antidisturbios de los Mossos d’Esquadra para evitar enfrentamientos vecinales.

El incidente tuvo lugar hacia las 23:45 horas, en la calle Maria Palau, cerca del límite con Canovelles. Según las primeras indagaciones policiales, el conductor habría subido a la acera con su vehículo con la intención de atropellar a una persona concreta, pero terminó embistiendo a ocho, todas ellas de origen extranjero, que resultaron heridas en estado leve. Tras el atropello, huyó rápidamente del lugar sin auxiliar a las víctimas.

Disturbios tras el atropello múltiple en Granollers

La situación se tensó de inmediato. Vecinos y conocidos de las víctimas se concentraron en la calle, visiblemente alterados, en busca del autor del atropello, identificado como un hombre conocido en la zona. La presencia de un grupo numeroso y el riesgo de que se produjeran represalias obligaron a los Mossos d’Esquadra a desplegar unidades del ÁREA Regional de Recursos Operativos (ARRO) para garantizar el orden público.

Los agentes consiguieron dispersar la concentración y evitar que la situación derivara en enfrentamientos graves. No obstante, el clima de inquietud se mantuvo durante toda la madrugada, con patrullas recorriendo las calles para prevenir nuevos incidentes.

El coche del sospechoso, en llamas

Hacia las 02:30 de la madrugada, los Mossos recibieron un nuevo aviso: el vehículo del sospechoso había aparecido completamente calcinado en la calle Diagonal de Canovelles, a poco más de un kilómetro del lugar del atropello. Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre las causas del incendio, la hipótesis de un acto de venganza por parte de vecinos indignados no se descarta. Algunos testigos apuntan a que habrían sido miembros de la comunidad subsahariana quienes prendieron fuego al coche.

La investigación sigue abierta y los Mossos d’Esquadra trabajan para localizar y detener al autor del atropello, mientras se analiza si actuó movido por un delito de odio. Fuentes policiales señalan que el hombre cuenta con varios antecedentes y que ya está identificado.

Este nuevo episodio de violencia en Cataluña pone de manifiesto la tensión que pueden generar los delitos con un componente discriminatorio y el riesgo de que deriven en altercados graves si no se interviene de forma inmediata.