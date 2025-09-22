Caos en Rodalies: así te afectará el corte total que inicia hoy de la R2 -se alargará toda la semana

El primer día del corte en la línea R2 Sud de Rodalies entre Gavà y Sitges ha comenzado este lunes con complicaciones en la movilidad de miles de usuarios. El motivo son las obras en la estación de Castelldefels, donde se está reordenando el esquema de vías. El corte no solo afecta a la R2 Sud, sino también a los trenes de las líneas R14, R15, R16 y R17, que dejarán de circular en el tramo entre Vilanova i la Geltrú y Barcelona-Sants.

55 autobuses lanzadera como transporte alternativo

Para evitar el colapso, Adif ha habilitado 55 buses lanzadera, con una capacidad de 41.000 plazas diarias. Los pasajeros dispondrán de tres opciones:

Buses directos entre Gavà y Sitges , cada 15 minutos.

Servicios Gavà-Castelldefels , también cada 15 minutos.

Un minibús con parada en todas las estaciones intermedias (Gavà, Castelldefels, Platja de Castelldefels, Garraf y Sitges), con frecuencia de 30 minutos.

Además, para los usuarios de las líneas regionales R14, R15, R16 y R17, habrá un bus lanzadera Barcelona-Cunit cada 30 minutos. La salida será desde Zona Universitària, conectada mediante la línea 3 de metro, mientras que en sentido inverso la llegada se realizará en Palau Reial.

Un corte que durará toda la semana

El servicio ferroviario quedará suspendido hasta el domingo, cuando se reanudará la circulación de trenes sin pasajeros para ultimar las pruebas. El objetivo es que el lunes 29 de septiembre los usuarios recuperen la normalidad.

El secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, ha advertido de que será una “semana complicada” y ha instado a la ciudadanía a reducir la movilidad en la medida de lo posible, pese al despliegue de buses alternativos.