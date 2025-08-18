Un cargo de ERC denuncia un caso de "discriminación lingüística" en Barcelona por hablar en catalán

Un consejero del distrito de Gràcia de ERC en Barcelona, Guillem Roma, denunció ayer a través de su cuenta personal de X un caso de "discriminación lingüística" en una heladería del barrio por, según el cargo republicano, "hablar en catalán".

Roma denuncia este caso durante las Fiestas del barrio, y lo habría sufrido su pareja. "La ha increpado con ganas de provocar diciéndole que era una maleducada por hablar en catalán", explica el consejero, que asegura que el trabajador le afirmó que estamos "en el Reino de España".

Según cuenta Roma, posteriormente abrieron una reclamación, y advirtió que las reseñas del comercio señalan más quejas relacionadas con este tema.