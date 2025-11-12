La Casa Roura de Domènech i Montaner declarada bien cultural

La Generalitat ha aprobado este martes la declaración de la Casa Roura, ubicada en Canet de Mar, como monumento histórico, protegiendo así uno de los primeros trabajos del arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner. La resolución, adoptada en el Consell Executiu, incluye también la delimitación de un entorno de protección para el inmueble. Según ha informado el Ejecutivo catalán, esta casa, construida entre 1891 y 1892, es un testimonio seminal de la obra del arquitecto. En ella se aprecian elementos que Domènech i Montaner desarrollaría con mayor profusión en creaciones posteriores, como la emblemática Casa Navàs.

El valor patrimonial de la Casa Roura reside en su rica ornamentación, donde destaca el uso de la decoración floral como lenguaje ornamental principal. Entre sus elementos más significativos se encuentran los vitrales de colores, una chimenea de estilo medievalista adornada con motivos florales, fantásticos y mitológicos, así como el mobiliario original, los trabajos de ebanistería y los pavimentos con mosaicos.

Proyectada como una casa a "cuatro vientos", sus fachadas más elaboradas, orientadas hacia el mar, fueron concebidas específicamente para ofrecer una gran espectacularidad. Aunque ya fue declarada monumento histórico-artístico en 1976, la nueva catalogación como Bien Cultural de Interés Nacional refuerza su protección. En la actualidad, el edificio alberga un restaurante.

Respecto a la medida de protección, la Generalitat ha definido el entorno de la casa basándose en criterios de visibilidad e integración paisajística. La delimitación considera las fincas adyacentes y las construcciones colindantes que ejercen una influencia visual directa sobre el monumento, garantizando así la preservación de su contexto inmediato.