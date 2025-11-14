La Casa Vicens de Gaudí celebra sus ocho años como museo con 800 entradas a 8 euros

La Casa Vicens, el primer proyecto residencial del arquitecto Antoni Gaudí, conmemora su octavo aniversario como museo con una promoción especial: 800 entradas a un precio único de 8 euros. Esta oferta, disponible a partir de las 10:00 horas del próximo domingo 16 de noviembre a través de la web oficial de la institución, supone una oportunidad para adentrarse en el germen de la revolucionaria carrera del arquitecto. La celebración se enmarca en un momento de doble simbolismo. Por un lado, coincide con el inicio del llamado Año Gaudí, el recuerdo del centenario en 2026 de la muerte del arquitecto modernista, y por otro, con la conmemoración del Día del Patrimonio Mundial, una efeméride especialmente relevante para un edificio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2005.

Construida entre 1883 y 1885 como casa de veraneo para la familia Vicens, esta joya del modernismo permaneció como residencia privada durante 130 años. No fue hasta 2017, tras una meticulosa restauración de tres años, cuando abrió sus puertas al público. Desde entonces, se ha erigido no solo como un atractivo turístico más, sino como el lugar idóneo para descubrir el origen del lenguaje arquitectónico de Gaudí. En ella ya se vislumbran sus señas de identidad: la inspiración en la naturaleza, el uso audaz del color y la integración total de las artes decorativas.

Emili Masferrer, director de Casa Vicens, subraya el valor de esta iniciativa. "Esta celebración tiene un valor simbólico doble", afirma. "Por un lado, forma parte de las primeras actividades del recién inaugurado Año Gaudí; por otro, refleja la madurez y solidez de un modelo de gestión cultural privada que apuesta por la calidad, la proximidad y la sostenibilidad". Masferrer también advierte a los interesados sobre la alta demanda: "Campañas similares en años anteriores han tenido una respuesta extraordinaria y las entradas se agotaron en pocos minutos. Invitamos a todos los amantes de Gaudí y del patrimonio a estar muy atentos".

Las 800 entradas a precio de aniversario (8 euros) estarán disponibles exclusivamente en la web www.casavicens.org, seleccionando la opción “Entradas VIII Aniversario”. La fecha de visita podrá ser cualquier día hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que ofrece una amplia flexibilidad a los visitantes.

Tras ser adquirida por MoraBanc en 2014, la Casa Vicens fue sometida a una exhaustiva rehabilitación a cargo de los estudios Martínez Lapeña – Torres Arquitectos y DAW Office, un proyecto que ha sido finalista y premiado en varios certámenes internacionales de arquitectura. Gestionada bajo los valores de audacia, excelencia y proximidad, la institución también ha sido reconocida con el sello Biosphere por su compromiso con el turismo sostenible y con galardones como el Premio CETT Alimara y el Horizon Interactive Award a la mejor web cultural en 2024.