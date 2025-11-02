Casi 70.000 personas visitan los cementerios de Barcelona durante Todos los Santos

Un total de 69.585 personas han visitado los 9 cementerios de Barcelona entre el fin de semana pasado y este sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, ha informado Cementiris de Barcelona en un comunicado.

La campaña de Todos los Santos se mantendrá durante este domingo, ya que se prevé que siga habiendo un alto nivel de afluencia en los cementerios.

Las visitas contabilizadas son las del cementerio de Montjuïc, el de Poblenou, el de Sant Andreu, Horta, Sant Gervasi, les Corts, Sarrià, Sants y el cementerio de Collserola.

Origen y sentido del Día de Todos los Santos

El Día de Todos los Santos tiene su raíz en la tradición cristiana, que dedica esta fecha a honrar a todos los santos y mártires, conocidos o anónimos. La celebración se remonta a los primeros siglos de la Iglesia, cuando los cristianos recordaban a quienes habían muerto defendiendo su fe.

A partir del siglo IV, las comunidades comenzaron a celebrar una jornada común para todos ellos. En Oriente, se conmemoraba tras la Pascua; en Occidente, la fecha se trasladó al 1 de noviembre cuando el papa Gregorio III consagró una capilla en la Basílica de San Pedro en honor a “todos los santos”. Más tarde, el papa Gregorio IV, en el año 835, extendió oficialmente esta festividad a toda la Iglesia.