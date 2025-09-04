Caso Helena Jubany: la Fiscalía pide reabrir la investigación 24 años después por nuevas pruebas de ADN

El caso Helena Jubany vuelve a dar un giro inesperado más de dos décadas después del crimen que conmocionó a Sabadell. La Fiscalía de Barcelona ha solicitado reabrir la causa contra una sospechosa tras recibir los últimos informes de la Policía Científica, que confirman la presencia de nuevos perfiles genéticos en la escena del crimen.

La Fiscalía pide nuevas declaraciones

El Ministerio Público ha instado al juez instructor a citar a declarar a uno de los investigados y a reabrir el procedimiento contra una sospechosa que hasta ahora había quedado fuera del caso. Todo apunta a que se trataría de Ana Echaguivel, que fue investigada en el pasado pero quedó en libertad en 2005 por falta de pruebas. Su perfil genético podría ser clave en la nueva fase de la investigación.

Esta decisión llega apenas unos meses después de que se confirmara que el ADN de Santi Laiglesia aparecía en el jersey de la víctima. Se identificaron hasta cuatro perfiles genéticos, aunque por el momento solo el de Laiglesia ha podido ser confirmado. El hallazgo refuerza la tesis de la familia de que Helena fue víctima de un plan premeditado en el que participaron varias personas.

Un caso sin cerrar en Sabadell

El asesinato de Helena Jubany se remonta al 2 de diciembre de 2001, cuando la joven bibliotecaria apareció muerta en un patio interior de Sabadell. Su cuerpo presentaba quemaduras en el cuello y había sido arrojado desde una azotea. En aquel momento, la investigación señaló a varios miembros de la Unió Excursionista de Sabadell, entre ellos Montse Careta —que se suicidó en prisión— y la propia Echaguivel.

Tras años archivado, el caso Jubany se reabrió en 2020 y desde entonces no han dejado de aparecer nuevas pruebas. La Policía Científica concluyó en 2024 que el ADN encontrado en la ropa de Helena era compatible con Santi Laiglesia, uno de los principales acusados junto a Xavi Jiménez.

La familia reclama justicia

Más de 24 años después, la familia insiste en que el caso Helena Jubany no está cerrado. Para ellos, cada avance confirma que aún quedan responsables por identificar y que la justicia no ha hecho todo lo posible. Con la petición de la Fiscalía de Barcelona, la investigación podría entrar en una fase decisiva que acerque a esclarecer definitivamente uno de los crímenes más oscuros de Sabadell.