Los catalanes ya miran al calendario: este será el festivo que traerá un fin de semana alargado para toda la comunidad

En Cataluña, como en el resto de Comunidades Autónomas, existen jornadas festivas de tres diferentes tipologías. El calendario laboral los categoriza como festivos nacionales, autonómicos y locales. Algunos de los más recientes han sido uno de los más característicos de todos, la Diada Nacional de Cataluña, que es fiesta autonómica y se celebra todos los años el 11 de septiembre; este año cayó en jueves.

Por otro lado, el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), que fue viernes y de carácter estatal; el 24 de junio (San Juan), también autonómico y martes en esta ocasión; o el 1 de mayo (el Día del Trabajador), jueves y festivo en toda España, ya han pasado a la historia en este 2025. Tampoco se debe olvidar la fiesta del 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Este año fue domingo y casi todos los españoles no vieron trasladado el festivo al día siguiente (13 de octubre).

En Cataluña habrá que esperar hasta diciembre para un nuevo día festivo

En el caso de Cataluña, el festivo no fue trasladado a este lunes. Diferentes fueron los casos de las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura, aparte del caso de la ciudad autónoma de Melilla. Tras el paso de esta Fiesta Nacional, a los catalanes solo les quedan cuatro jornadas más de descanso laboral.

Desafortunadamente, Cataluña no tiene establecido ningún festivo para lo que resta de octubre, por lo que habrá que esperar hasta mes de noviembre para para poder empezar a disfrutar de los cinco días restantes. No obstante, hay un pequeño matiz para noviembre. Este será el 1 de noviembre, jornada en la que se celebra la Fiesta Nacional del Día de Todos los Santos, que caerá en fin de semana, por lo que para varios trabajadores esto es 'como si nada'. En este sentido, los catalanes ya esperan con ganas al último mes de diciembre para poder tener unos días de desconexión laboral.

El siguiente será el Día de la Constitución Española (fiesta estatal), 6 de diciembre y que también ha caído en sábado. Sin embargo, el 8 de diciembre, solo dos días después, llegará para todos los españoles la fiesta que conmemora a la Inmaculada Concepción. Al caer en lunes, los catalanes sí que podrán disfrutar de un fin de semana alargado después de tanto tiempo sin un festivo que caiga entre semana.

¿Qué festivos quedan para este 2025 en Cataluña?

A continuación, se va a presentar un listado con los cinco días festivos restantes que podrán disfrutar los catalanes antes de que termine este 2025. Además, cabe destacar que todas las jornadas irán acompañadas con su categoría correspondiente: o fiesta estatal o fiesta autonómica, ya que no queda ningún día vinculado a un festivo exclusivo de Cataluña.