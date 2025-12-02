Acceso

Cataluña baja el paro en 3.119 personas en noviembre

Es la tercera comunidad autónoma donde más bajó

Una cocinera en un restaurante.
La Razón
  La Razón
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
El paro bajó en Cataluña en 3.119 personas en noviembre (-0,96%) respecto a octubre, tras subir un 0,75% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 321.376. Según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, el paro disminuyó en 11.156 personas respecto al mismo mes de hace un año (-3,35%) en Cataluña.

En el conjunto de España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se redujo en 18.805 personas en noviembre (-0,77%) respecto al mes anterior, situándose en los 2,424 millones. Por sexos, las mujeres representaron el 58% de los parados en Cataluña, con un total de 186.577 desempleadas, mientras que los hombres supusieron un 42%, con 134.799. Andalucía es la comunidad autónoma donde más se redujo el paro en cifras absolutas respecto al mes anterior (-6.934), seguida de la Comunidad de Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119).

Por provincias y colectivos

Respecto al mes anterior, el paro bajó un 1,14% en Barcelona, un 0,86% en Lleida, un 0,69% en Girona y un 0,09% en Tarragona. A nivel interanual, bajó un 6,23% en Girona, un 4,15% en Lleida y Tarragona y un 2,82% en Barcelona.

La bajada del paro en Cataluña estuvo impulsada por los servicios, con 914 parados menos, seguidos por los sectores industrial (-281), de la construcción (-153) y agrícola (-19). Asimismo, hay 1.752 parados menos entre los que no tenían trabajo anteriormente.

Menos contratos que en octubre

En noviembre se registraron 204.828 contratos en Cataluña, de los cuales 85.713 fueron indefinidos y 119.115 temporales, y hubo 39.734 contratos menos que en octubre (-16,25%) y 4.661 más que hace un año (+2,33%). De esta forma, los contratos indefinidos representaron el 41,85% del total y los contratos temporales, el 58,15%.

La Seguridad Social pierde una media de 2.555 afiliados

La Seguridad Social perdió en Cataluña una media de 2.555 afiliados en noviembre respecto al mes anterior (-0,07%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.880.302. En términos interanuales, el incremento de afiliados a la Seguridad Social fue de 83.258 personas, un 2,19% más que el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

Teniendo en cuenta el dato del último día del mes, no en valores medios, el sistema ganó 32.060 afiliados respecto al mes anterior. A nivel estatal, la afiliación a la Seguridad Social perdió una media de 14.358 cotizantes en noviembre respecto al mes anterior (-0,07%), y el número de afiliados medios se situó en los 21.825.233.

Islas Baleares fue la comunidad autónoma donde más bajó la afiliación (-94.457), seguida de Castilla y León (-6.349), Cataluña (-2.555) y Galicia (-2.346), mientras que la Comunidad de Madrid lideró la subida de afiliados (+35.039).

Erte

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 1.555 a 30 de noviembre en Cataluña. En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 14.593 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 8.350 estaban en un ERTE-ETOP, 2,759 en un ERTE por fuerza mayor y 3.484 en un ERTE por Mecanismo RED del sector de la automoción.

