Cataluña baja el paro en 3.119 personas en noviembre

El paro bajó en Cataluña en 3.119 personas en noviembre (-0,96%) respecto a octubre, tras subir un 0,75% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 321.376. Según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, el paro disminuyó en 11.156 personas respecto al mismo mes de hace un año (-3,35%) en Cataluña.

En el conjunto de España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se redujo en 18.805 personas en noviembre (-0,77%) respecto al mes anterior, situándose en los 2,424 millones. Por sexos, las mujeres representaron el 58% de los parados en Cataluña, con un total de 186.577 desempleadas, mientras que los hombres supusieron un 42%, con 134.799. Andalucía es la comunidad autónoma donde más se redujo el paro en cifras absolutas respecto al mes anterior (-6.934), seguida de la Comunidad de Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119).

Por provincias y colectivos

Respecto al mes anterior, el paro bajó un 1,14% en Barcelona, un 0,86% en Lleida, un 0,69% en Girona y un 0,09% en Tarragona. A nivel interanual, bajó un 6,23% en Girona, un 4,15% en Lleida y Tarragona y un 2,82% en Barcelona.

La bajada del paro en Cataluña estuvo impulsada por los servicios, con 914 parados menos, seguidos por los sectores industrial (-281), de la construcción (-153) y agrícola (-19). Asimismo, hay 1.752 parados menos entre los que no tenían trabajo anteriormente.

Menos contratos que en octubre

En noviembre se registraron 204.828 contratos en Cataluña, de los cuales 85.713 fueron indefinidos y 119.115 temporales, y hubo 39.734 contratos menos que en octubre (-16,25%) y 4.661 más que hace un año (+2,33%). De esta forma, los contratos indefinidos representaron el 41,85% del total y los contratos temporales, el 58,15%.

La Seguridad Social pierde una media de 2.555 afiliados

La Seguridad Social perdió en Cataluña una media de 2.555 afiliados en noviembre respecto al mes anterior (-0,07%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.880.302. En términos interanuales, el incremento de afiliados a la Seguridad Social fue de 83.258 personas, un 2,19% más que el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

Teniendo en cuenta el dato del último día del mes, no en valores medios, el sistema ganó 32.060 afiliados respecto al mes anterior. A nivel estatal, la afiliación a la Seguridad Social perdió una media de 14.358 cotizantes en noviembre respecto al mes anterior (-0,07%), y el número de afiliados medios se situó en los 21.825.233.

Islas Baleares fue la comunidad autónoma donde más bajó la afiliación (-94.457), seguida de Castilla y León (-6.349), Cataluña (-2.555) y Galicia (-2.346), mientras que la Comunidad de Madrid lideró la subida de afiliados (+35.039).

Erte

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 1.555 a 30 de noviembre en Cataluña. En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 14.593 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 8.350 estaban en un ERTE-ETOP, 2,759 en un ERTE por fuerza mayor y 3.484 en un ERTE por Mecanismo RED del sector de la automoción.