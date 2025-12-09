Cataluña hace obligatorio el uso de mascarilla en centro sanitarios, hospitales y residencias por la gripe

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, firmará este martes una resolución para establecer la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros de salud, hospitales y residencias,ante el avance de la gripe en Cataluña.

Lo ha informado la consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu de este martes. "Pedir a la ciudadanía, al igual que lo hicimos con la vacunación, que sigan de manera estricta esta utilización de la mascarilla en estos ámbitos de vulnerabilidad", ha pedido la consellera portavoz.

Ha sostenido que, de la misma forma que las vacunas "ayudan a salvar vidas", la contención de la gripe con el uso de las mascarillas también lo hace. "La Covid ya nos demostró que la utilización de las mascarillas es una opción preventiva y, por tanto, desde el Departament de Salut hoy se firmará esta resolución para la obligatoriedad de su uso", ha explicado.

Incidencia superior

La incidencia de la gripe en Cataluña se ha situado en 418 casos por cada 100.00 habitantes durante la 49 semana epidemiológica del año (1-7 de diciembre), lo que supone una cifra más alta que el pico de las tres temporadas anteriores.

Frente a los 164 casos de la semana anterior, la gripe ha seguido en ascenso y ha superado el nivel muy alto de transmisión durante la 49 semana epidemiológica del año, según datos del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Cataluña (Sivic).