Cataluña llama a la "prudencia" y a la no especulación sobre el origen de la peste porcina

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha pedido no especular sobre el origen de la peste porcina africana (PPA) en el entorno de Collserola (Barcelona), después de que el laboratorio de referencia de la UE haya enviado un informe al Gobierno en que no descarta que el brote proceda de un laboratorio: "Pido prudencia".

"Ni confirmamos ni descartamos. Todas las opciones están abiertas y no entraremos en especulaciones. Cuando tengamos resultados avalados por la ciencia, lo compartiremos", ha argumentado en una rueda de prensa para actualizar sobre el brote, que mantiene los 13 casos positivos en jabalíes muertos anunciados este jueves.

El informe sostiene que todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 al que pertenece el virus causante del foco en la provincia de Barcelona, muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007, según un comunicado del Ministerio de Agricultura.

Según el Gobierno, la similitud entre ambos ha despertado las sospechas del laboratorio, ya que "los virus, en condiciones naturales, cuando se propagan mediante ciclos de infección en animales sufren en mayor o menor medidas cambios en su genoma", por lo que no excluyen que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico.

Sin embargo, Ordeig ha insistido en que estas suposiciones "no son concluyentes" y que el 'modus operandi' en Catalunya seguirá siendo el mismo hasta que haya evidencias científicas que avalen esta hipótesis.

Posibles sanciones

Este viernes, el Govern ha ampliado la prohibición del acceso al medio natural que ya estaba vigente en un radio de 6 kilómetros desde el foco a un radio de 20 kilómetros, un espacio que abarca 91 municipios dentro del área infectada.

El conseller ha recordado que este será un fin de semana "muy complejo" debido al puente, por lo que ha instado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones. "Para todo aquel que desatenga las indicaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, tenemos las actas a punto para, si es el caso, los Mossos puedan sancionar a quienes no sigan las restricciones o prohibiciones de acceso al medio natural", ha alertado.

Ha remarcado que las autoridades "no están aquí para poner multas", sino que la medida se centra especialmente en el caso de que un individuo incumpla reiteradamente las recomendaciones establecidas para contener el brote de PPA.