Cataluña mantendrá las restricciones a Israel hasta certificar que la paz es "duradera"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha sostenido que el Govern mantendrá su posición de restringir las relaciones con el Gobierno de Israel hasta que se pueda certificar que el plan de paz en Gaza es una situación "duradera en el tiempo".

Así se ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, en que ha dicho que darán cumplimiento a las iniciativas propuestas por el Parlament respecto a este tema, hasta ver si "realmente existe un plan a largo plazo para los palestinos y para la franja de Gaza".

Sobre el acuerdo de paz escenificado este lunes en Egipto, ha defendido que "cualquier hilo de situación de paz" en Gaza debe ser explorada y bienvenida, ha valorado positivamente el mismo, y ha reclamado que sea sostenido en el tiempo.