Cataluña instalará uno de los árboles de Navidad más altos de España: esta es la ubicación exacta

Cada vez queda menos para que las calles de Cataluña estén más encendidas que nunca. El brillo, el color y el ambiente festivo decorarán toda la comunidad en la próxima Navidad, una época que llena de alegría a todo el mundo. En ciudades como Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida ya se está empezando a respirar ese ambiente repleto de frío, nieve imaginaria y actividades para todas las edades.

Esta comunidad tiene algo diferente cuando los niños esperan la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos. Es muy complicado no ver a ninguno de sus pueblos con un pequeño rayito de luz cuando llega la noche. Mercados, terrazas repletas de comensales, chocolates con churros, bombillas de colores, luces led... todo está presente.

Cada vez queda menos para el encendido de luces de Navidad

El Tió de Nadal, con su sonrisa amable y su manta, hace acto de presencia en los hogares y las escuelas, lo cual provoca la ilusión de todos los catalanes. Las ferias, la artesanía y los dulces son ese punto de partida perfecto para reunirse con los seres más queridos, como también lo es la gastronomía: el panetone, los roscones y el turrón se convierten en los mejores amigos de los más golosos.

Por supuesto, gran parte de las familias volverán a reunirse en las clásicas cenas que son toda una tradición. Por su parte, los comercios ya han sacado los productos más navideños posibles, paras que el espíritu esté lo más vivo posible desde el principio hasta el final. Los árboles también son uno de los principales símbolos de estas fechas tan señaladas y, en Cataluña, los ciudadanos podrán ver el que es uno de los más altos de toda España.

En Badalona habrá un árbol de 42 metros de altura

Será en las profundidades de Badalona, donde los ciudadanos podrán ser testigos de una superposición metálica de 42 metros de altura cubierta de luces led y que estará situada en la rambla del Gorg. Desde el pasado jueves 30 de octubre, el Ayuntamiento autorizó su levantamiento, el cual todavía no está terminado pero sí que estará disponible para el próximo 22 de noviembre, fecha en la que se encenderán las luces.

En 2024, la ciudad dio inicio a la etapa navideña con un espectáculo lleno de luces y música con el lema 'Badalona es Nadal', algo que hizo que la plaza del President Tarradellas se engalanara y todos sus alrededores fueran como de cuento. Principalmente, el acto comenzó con el encendido del árbol monumental, compuesto de más de 100.000 puntos LED y, como ya ha sido mencionado, acompañado de un espectáculo sin igual.

Tres mercados navideños situados en Badalona

Para este año, habrá tres mercados navideños diferentes en Badalona. El primero es la Feria Gastronómica de Navidad en la Rambla del Gorg, el cual deleitará al público con productos navideños, vinos, dulces y menús especiales. Por otro lado, el Mercado de Navidad en el centro histórico, donde los protagonistas serán las decoraciones, tions, adornos y figuras de pesebre. Y, finalmente, el Espacio lúdico y pista de hielo, justo en la plaza President Tarradellas. Habrá una pista de hielo un tren pequeño que servirá de conexión para las zonas comerciales.