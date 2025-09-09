Cataluña sufre cinco violaciones con penetración cada día

Entre enero y junio de 2025 se han registrado en Cataluña un total de 2.321 delitos sexuales, un 16,1% más que durante el mismo periodo del año pasado (1.999). Así se recoge en el último informe sobre criminalidad publicado en las últimas horas por el Ministerio del Interior español.

Este aumento es especialmente pronunciado en lo que se refiere a las agresiones sexuales con penetración, que pasan de 741 a 904 casos, un 22% más. El resto de delitos contra la libertad sexual también crecen, aunque con menor ritmo: de 1.258 a 1.417, es decir, un 12,6% más.

Comparar las cifras actuales con las de hace sólo ocho años permite entender mejor la magnitud de esa evolución. En el primer semestre de 2017, se registraron en todo el país un total de 1.095 crímenes sexuales, menos de la mitad de los correspondientes a la primera mitad de este 2025. Las agresiones con penetración registradas durante el primer semestre de 2017 fueron 168, mientras que en 2025 han sido 904.

Por territorios, Barcelona es con diferencia la demarcación con más delitos sexuales: 1.658 casos en seis meses, un 13,6% más que el pasado año (1.460). Las agresiones con penetración han crecido un 20,2%, pasando de 548 a 659. En las comarcas tarraconenses, los casos totales ascienden de 213 a 269 (+26,3%).

Estas cifras evidencian que los delitos sexuales no sólo aumentan en número, sino también en gravedad. Entre 2017 y 2025, el total de casos casi se ha duplicado y las agresiones con penetración se han multiplicado por más de cinco durante este período.