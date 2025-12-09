Sociedad
Cataluña supera el pico de incidencia de gripe de las tres temporadas anteriores
Se sitúa en 418 casos por cada 100.000 habitantes
La incidencia de la gripe en Cataluña se ha situado en 418 casos por cada 100.00 habitantes durante la 49 semana epidemiológica del año (1-7 de diciembre), lo que supone una cifra más alta que el pico de las tres temporadas anteriores.
Frente a los 164 casos de la semana anterior, la gripe ha seguido en ascenso y ha superado el nivel muy alto de transmisión durante la 49 semana epidemiológica del año, según datos del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Cataluña (Sivic) recogidos por Europa Press.
Otras IRA
La incidencia del conjunto de infecciones respiratorias agudas (IRA) es de 1.115 afectados por 100.000 habitantes, equivalente a 90.461 casos, manteniéndose en el nivel basal de transmisión. La gripe es el virus más predominante (37,5% de las muestras), seguida del rinovirus (27,6%), del coronavirus humano (7,2%) y del VRS (6,1%); en la población pediátrica, la positividad de los multitests muestran la gripe A como la más circulante (61,2%), seguido del VRS (5%).
VRS y Covid
El VRS se mantiene en ascenso desde hace 5 semanas, superando el nivel basal con una incidencia estimada de 68 casos por 100.000 habitantes. El Sars-Cov2 se mantiene estable a niveles bajos de transmisión con una incidencia estimada de 18 casos por 100.000 habitantes.
Esta semana, todos los ingresos por Covid y el 73% de los ingresos por gripe han sido en personas mayores de 60 años, mientras el 67% de los de VRS fueron en menores de 4 años.
Inmunización
La cobertura vacunal frente a la gripe es del 66% en mayores de 80 años, y del 52% para personas entre 70 y 79 años, mientras en el caso del Covid-19 es del 54% para mayores de 80 años y del 38% para personas entre 70 y 79 años.
En niños entre 6 y 59 meses, la cobertura frente a la gripe es del 38%; frente al VRS, la cobertura acumulada es del 93,8% en los nacidos entre abril y septiembre y del 70% en los nacidos entre octubre y mayo, lo que representa un total del 89%.
