El cauce del río Llobregat sobrepasa su umbral de peligro

El río Llobregat, en su tramo final, acumula, tras las fuertes lluvias caídas este sábado en las comarcas barcelonesas, un total de 747 metros cúbicos por segundo en su cuenca, con lo que supera el umbral de peligro, según la Agencia Catalana del Agua (ACA).

Esta Agencia ha informado también de que la riera de Rubí, a su paso por El Papiol (Barcelona), ha superado su umbral de alerta con 155 metros cúbicos por segundo, cuando este mediodía era de 0,5 metros cúbicos, informa Efe.

En el tramo final del río Besòs, por su parte, se han cerrado los accesos al parque fluvial ante la crecida del caudal del mismo, sobre todo en la zona de la desembocadura.

Las lluvias que han caído esta tarde en comarcas de Barcelona, con precipitaciones de unos cien litros por metro cuadrado en el Baix Llobregat y el Vallès Occidental, han elevado peligrosamente el caudal de ríos y rieras y han provocado pequeñas inundaciones, sin que hasta el momento se tenga constancia de heridos, han informado los servicios de emergencias.

La Agencia pide que, ante esta situación, los ciudadanos no accedan a ríos, rieras o barrancos y no crucen puntos bajos porque, aunque deje de llover, pueden tener un crecimiento súbito y el caudal seguirá alto en las próximas horas.

El servicio Meteocat, por su parte, ha indicado que la posibilidad de chubascos de intensidad fuerte se pueden dar esta madrugada y mañana por la mañana en el sur del territorio, especialmente en el delta del Ebro, con la acumulación de más de veinte litros por metro cuadrado en treinta minutos. En el resto del territorio, la previsión es que el domingo sea una jornada soleada.