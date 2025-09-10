Collboni contacta con Colau para cononcer la situación de la Flotilla hacia Gaza

La Global Sumud Flotilla acumula varias incidencias desde que partió rumbo a Gaza desde el puerto de Barcelona. Primero tuvo que retrasar su salida un día por las condiciones meteorológicas, y posteriormente pararon en las Baleares por problemas técnicos.

Además, recientemente la Flotilla alertó de un supuesto ataque con dron en las últimas horas de ayer con la embarcación Alma en las costas de Túnez. Este sería el segundo ataque recibido, después de que otro dron lanzara un artefacto contra el Barco Familiar, donde viaja Colau.

Tras estos problemas, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha puesto hoy en contacto con Ada Colau y el concejal de ERC en el Ayuntamiento, Jordi Coronas, para interesarse por su situación como miembros de la Global Sumud Flotilla. El alcalde está en permanente contacto con el Gobierno central para seguir la evolución de los hechos. Además, ha reiterado su apoyo, tanto personal como institucional, a la Global Sumud Flotilla.

Los problemas de Collboni con Israel

El acalde de Barcelona, Jaume Collboni, tenía previsto realizar un viaje oficial como líder de la ciudad a Israel el pasado mes de agosto. Sin embargo, las autoridades le notificaron que se le denegó la entrada al país.

Según las autoridades de Inmigración israelíes, el veto al alcalde de Barcelona se produjo por sus "antecedentes" de "difamación del Estado y participación en un boicot a Israel", según un comunicado de este organismo dependiente del Ministerio del Interior.

"La denegación se produce de conformidad con la Ley de Entrada a Israel y en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Consejo de Seguridad Nacional", explicó el comunicado, que insiste en que el rechazo a su entrada fue "una decisión conjunta"