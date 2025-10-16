Catalán
Condenado el Ayuntamiento de Vic por exigir un nivel de catalán demasiado alto a un trabajador
El juzgado cree que "genera una barrera de acceso con efecto excluyente"
El Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona ha condenado al Ayuntamiento de Vic, en Barcelona, por exigir un nivel de catalán demasiado alto.
Concretamente, el consistorio había convocado una plaza para operario de cementerio, y fijó como requisito tener un nivel mínimo de catalán B2. Ante esta situación, la entidad Convivencia Cívica interpuso una denuncia al entender que era discriminatorio exigir este nivel de idioma para acceder a un puesto de trabajo público.
El Juzgado, en un auto avanzado por El Mundo, da la razón a la asociación y cree que pedir este nivel de catalán "genera una barrera de acceso con efecto excluyente para quienes no acrediten ese nivel, constituyendo discriminación directa por razón de lengua".
Por ello, ha ordenado rehacer el concurso con unas nuevas bases y con una exigencia máxima del catalán de A2. Además, ha obligado al Ayuntamiento de Vic a pagar una multa de 1.000 euros.
