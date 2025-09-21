Las consecuencias de la tormenta en Cataluña: un fallecido, vuelos cancelados y alertas activadas

Esta mañana el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ya avisaba que durante el día de hoy la comunidad catalana sufriría "fuertes lluvias". A pesar de que durante la mañana también ha llovido en gran parte de Cataluña, la tormenta "con peligro" ha llegado a primera hora de la tarde. La complicada meteorología ha provocado, entre otros, la desaparición de dos personas en un pueblo de Barcelona, cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto del Prat o la evacuación de 27 personas en la estación superior del Funicular de Sant Joan de Montserrat.

Concretamente, el teléfono de emergencias 112 había recibido, hasta las 19:30 horas de la tarde, 413 llamadas, con una fuerte subida a partir de las 14 horas. En total, se han generado 235 expedientes abiertos relacionados con las lluvias intensas. La mayoría de llamadas han sido desde las comarcas del Vallès Occidental (Barcelona), un 39,57%, el Bages (Barcelona), un 16,31%, y la Selva (Girona), con un 12,83%.

Además, durante la tarde, la jefa del servicio de gestión de emergencias de Protecció Civil, Montse Font, ha alertado de que "aún quedaban horas" de tormentas en Cataluña, hasta la madrugada, y ha pedido precaución, responsabilidad y evitar desplazamientos. Además, ha afirmado que Agents Rurals está trabajando en controlar ríos, rieras y torrentes en zonas inundables, controlando y cortando los accesos que podrían llevar problemas.

Por su lado, el jefe de guardia de Bombers de la Generalitat, José Luís López, ha explicado que el cuerpo de Bombers ha hecho unos 60 servicios durante el episodio de lluvias, sobre todo en la zona de Montserrat (Barcelona), y ha dicho que aún quedan grupos de excursionistas por evacuar. "La situación puede cambiar muy rápidamente", ha añadido López, por lo que ha alertado de que lo que parece una situación segura se puede complicar.

Un fallecido y un desaparecido

Según ha informado 3CAT, los bomberos han localizado esta tarde el cuerpo sin vida de una de las dos personas desaparecidas en Sant Quintí de Mediona, en Barcelona, después de que los Bombers de la Generalitat recibieran informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua, a consecuencia de las lluvias de este domingo.

El jefe de guardia de Bombers de la Generalitat, José Luís López, explicaba este domingo en declaraciones a la prensa que el cuerpo tiene información de un vehículo, con dos personas en su interior, arrastrado por el agua: "Estamos haciendo un despliegue importante de investigación de estas dos personas".

Antes de encontrar el cuerpo, había dicho que el vehículo fue localizado sin pasajeros, por lo que se estaba buscando a estas dos personas: "Puede haber indicios importantes de que había dos personas, que es justamente el escenario que queríamos evitar".

27 personas evacuadas del Funicular de Montserrat

Al menos 27 personas han tenido que ser evacuadas alrededor de las 16 horas de la estación superior del popular Funicular de Sant Joan de Montserrat, en Barcelona. Según han informado los Bomberos de la Generalitat, los viajeros no podían bajar de la estación por un desprendimiento en las vías del funicular, que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

Hasta el lugar del incidente se han desplazado cinco dotaciones de Bomberos, que han ayudado a bajar a los afectados, según han informado en un mensaje en la red social de X. La zona de Montserrat se ha visto especialmente afectada por las lluvias torrenciales de este domingo en Barcelona. Unos 40 coches también se vieron atrapados en el aparcamiento de Montserrat por los desprendimientos que han obligado a cortar varias carreteras.

Vuelos cancelados

Las fuertes lluvias que han afectando a gran parte de Cataluña y durante esta tarde también en Barcelona han alterado la operatividad del Aeropuerto del Prat. Además, el ciberataque del sábado en otros aeropuertos europeos han agravado la situación en el aeropuerto de Barcelona, que desde el mediodía ha registrado varios retrasos y cancelaciones.

Según fuentes de Aena, a consecuencia de la meteorología adversa los controladores aéreos pueden espaciar los vuelos. Concretamente, los vuelos de Vueling programados entre Santander y Barcelona para este domingo han sido cancelados por meteorología adversa.

Alerta en Barcelona

Ante la tormenta que está viviendo Cataluña este domingo, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que Protecció Civil de la ciudad ha activado el Plan de Actuación de Emergencia Municipal " por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta a causa de la lluvia".

En este sentido, el consistorio de la capital catalana ha realizado algunas recomendaciones a los ciudadanos, como:

Revisar el tejado

Revisar el pararrayos

Revisar las bajantes de agua

Desconectar aparatos eléctricos

Guardar productos tóxicos fuera del alcance del agua

Entrar a casa los animales de compañía

Tener elementos de utilidad a mano, como un móvil, un cargador, medicamentos indispensables...

Respecto a la conducción, ha recomendado moderar la velocidad, frenar con suavidad, mantener la distancia prudencial con el resto de vehículos.