El Consell de la República, el chiringuito de Puigdemont, compara a los jueces con el ejército que fusiló a Lluís Companys

Ha dicho que querer la independencia conlleva una grave represión

El presidente del Consell de la República (CdRep), Jordi domingo, encabeza la ofrenda floral de la entidad en el monumento Rafael de Casanova por la Diada ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS 11/09/2025
Barcelona Creada:
Última actualización:

El presidente del Consell per la República (CdRep), Jordi Domingo, ha afirmado que los que defienden la independencia de Catalunya se exponen a represión: "Aunque, afortunadamente, no nos fusilan, es verdad que querer la independencia del país conlleva una grave represión. Implica una voluntad absoluta de aniquilarnos".

Lo ha dicho tras encabezar una ofrenda de la entidad en la tumba del expresidente de la Generalitat Lluís Companys en el Cementerio de Montjuïc por el 85 aniversario de su fusilamiento, y ha asegurado que el ejército que en su día fusiló al expresidente catalán "está hoy formado por togas que comandan las altas instancias de la mal llamada justicia española".

Ha llamado a seguir luchando por la libertad de Catalunya y por su independencia, y a permanecer "en pie, como siempre" han hecho los catalanes, según él.

