El Consell de la República, el "chiringuito de Puigdemont", propone cambiar la hora en Cataluña para diferenciarse de España

La pérdida de peso del Consell de la República tras la marcha de Carles Puigdemont se refleja claramente en sus últimas iniciativas. La más reciente, lanzada por su actual presidente Jordi Domingo en una entrevista en Vilaweb, ha sorprendido por lo inusual: propone que los independentistas, partidos, entidades y pequeños empresarios, adopten un huso horario distinto al de la Península y se rijan por el meridiano de Greenwich en lugar de la hora de Europa Central.

Domingo defiende que este gesto simbólico tendría un “poder extraordinario” y que serviría para que los catalanes empezasen a comportarse “como si ya fuesen independientes”. Su planteamiento es claro: “¿Por qué no cambiamos la hora los catalanes? ¿Por qué no nos ponemos en el meridiano de Greenwich? ¿Por qué los autónomos no trabajamos de acuerdo con un horario catalán propio?”. Argumenta, además, que el actual horario español procede del franquismo y que asumir el de Greenwich serviría no solo para reforzar la identidad catalana, sino también para marcar distancias con España.

La propuesta requeriría que no solo el Consell asumiera el cambio, sino también Òmnium, la ANC y los partidos independentistas. De momento, todo apunta a que es una idea de difícil aplicación. El propio Domingo reconoce su carácter minoritario: “Si 200.000 personas nos cambiamos el horario y actuamos, les obligaremos a distinguir entre el horario catalán y el español”. Pero confiar en que apena 200.000 de 8,1 millones de habitantes adopte ese gesto como herramienta para avanzar hacia la independencia muestra la debilidad del proyecto.

El dirigente insiste en que las pymes serían la clave para impulsar este “horario catalán”. Según él, bastaría con que un sector lo asumiera para demostrar que “la ley española no influye” y poder incluso presentarlo al exterior como una señal de soberanía. No obstante, la propuesta evidencia hasta qué punto el Consell vive instalado en el simbolismo.

El Consell de la República es un ente creado por Puigdemont y otros líderes independentistas en 2018 tras la fuga del líder de Junts por el referéndum del 1 de octubre. Su existencia pretende justificarse por ser una especie de "gobierno en el exilio", es decir, una estructura paralela al Govern de la Generalitat. Hasa hace poco fue presidido por Puigdemont, quien dimitió para volver a liderar Junts. Actualmente, después de un convulso proceso interno marcado por dimisiones en masa, muchas bajas de afiliados, y acusaciones de acoso sexual y de malversación de fondos a Toni Común, lo dirige Jordi Domingo.