El contundente vídeo de García Albiol contra la multirreincidencia en España: "Un bosnio con 60 antecedentes, es un p*** escándalo"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del Partido Popular, ha alzado la voz este domingo contra lo que considera una de las grandes vergüenzas del sistema judicial español: la multirreincidencia delictiva. En un vídeo publicado en sus redes sociales, el dirigente popular ha relatado la detención, la pasada madrugada, de un ladrón de nacionalidad bosnia que acumulaba 60 arrestos previos.

“Iba a hacer un mensaje por escrito, pero he preferido un vídeo porque estoy muy indignado. Es un puñetero escándalo”, ha expresado Albiol, visiblemente indignado. “Nadie entiende cómo una persona que viene de fuera y que ha sido detenida hasta en 60 ocasiones por robar está en la calle. Es una auténtica vergüenza lo que está pasando en España”, ha añadido.

El regidor advierte de que, con toda probabilidad, este individuo saldrá en libertad de inmediato y volverá a ser arrestado en breve. “Esta noche o mañana le detendrán por 61ª ocasión”, ha lamentado.

Albiol ha asegurado que, pese a las limitaciones legales, la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra seguirán actuando contra este tipo de delincuentes. Sin embargo, ha criticado duramente el marco jurídico actual: “Con las leyes que tenemos en este país, un tío que viene de fuera se permite el lujo de ser detenido 60 veces y aquí no pasa nada, porque este país es un cachondeo en materia de protección a estos delincuentes”.

El alcalde de Badalona ha cerrado su mensaje reclamando cambios legislativos que permitan poner fin a lo que describe como una situación intolerable para la seguridad ciudadana.

Un estilo directo

Xavier García Albiol es una de las figuras políticas españolas más contundentes en su discurso contra la delincuencia, la inmigración ilegal y la okupación. Desde hace años, el alcalde de Badalona ha hecho de estas cuestiones uno de los ejes centrales de su acción política, defendiendo un endurecimiento de las leyes y una respuesta más firme por parte de las autoridades.

En la ciudad que gobierna, Albiol ha impulsado numerosas actuaciones policiales y campañas orientadas a combatir la inseguridad, la okupación ilegal de viviendas y la presencia de grupos criminales. Su estilo directo y su insistencia en señalar estos problemas le han granjeado tanto apoyos como críticas, pero le han convertido en una voz constante en este debate.

Su contundencia se refleja también en redes sociales, donde suele compartir detenciones y operaciones policiales llevadas a cabo en Badalona, indicando a menudo la nacionalidad de los arrestados.