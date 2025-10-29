Convocan más protestas vecinales contra la inseguridad en municipios con ayuntamientos socialistas de Barcelona

El malestar vecinal por la creciente inseguridad en el área metropolitana de Barcelona ha desembocado en una movilización conjunta sin precedentes. Vecinos de L'Hospitalet de Llobregat y seis barrios más han convocado una gran manifestación para el próximo domingo. El lema es claro y directo: “Unidos por la dignidad y la seguridad”. El acto arrancará a las 12.00 horas en la plaza Sant Jaume, epicentro político de la capital catalana.

Según el cartel difundido en redes sociales, la convocatoria busca aglutinar a “los vecinos de todos los barrios asediados por la delincuencia y el incivismo”. La protesta, de carácter cívico y apartidista, pretende convertirse en una muestra de unidad entre barrios muy diferentes que comparten una misma sensación: vivir con miedo.

El movimiento vecinal contra la inseguridad no es nuevo, pero la unión entre varios distritos de Barcelona y municipios del cinturón metropolitano representa un salto cualitativo. En los últimos meses, L’Hospitalet y Esplugues de Llobregat ya habían organizado protestasque reunieron a miles de persones, cansadas de robos, peleas y agresiones. Ahora, ese malestar se traslada al corazón de la ciudad.

En las últimas semanas ha crecido el malestar vecinal en varios barrios de L’Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat ante la percepción de un aumento de la inseguridad y los episodios de incivismo. Aunque por el momento no se han registrado grandes manifestaciones formales, diversas asociaciones vecinales y representantes locales han trasladado su preocupación a los ayuntamientos y cuerpos de seguridad.

En L’Hospitalet, el barómetro municipal de 2022 ya situaba la inseguridad como el principal problema para casi una cuarta parte de los vecinos, y este sentimiento se ha intensificado durante el último año. Los barrios de Collblanc y La Torrassa concentran gran parte de las quejas por hurtos, robos y problemas de convivencia.

El pasado septiembre, el pleno municipal aprobó una moción para crear una mesa de trabajo intermunicipal junto al Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo de abordar conjuntamente la situación en las zonas limítrofes, especialmente en la Plaça de la Solidaritat y su entorno, donde los vecinos denuncian un deterioro del espacio público.

En paralelo, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el pasado mes de mayo un amplio operativo contra la multirreincidencia en L’Hospitalet, Esplugues y otros municipios del área metropolitana sur. El dispositivo se saldó con 22 detenidos y más de 1.000 personas identificadas, en una actuación coordinada para frenar los delitos menores y reforzar la presencia policial en las calles.

Fuentes municipales consultadas reconocen que existe una creciente preocupación ciudadana, pero subrayan que los índices de delincuencia se mantienen estables en comparación con años anteriores. Aun así, los vecinos reclaman más patrullas, mejor iluminación y una respuesta judicial más firme ante los delitos reiterados.

Aunque no se han convocado grandes manifestaciones, se prevé que en los próximos meses puedan surgir nuevas movilizaciones vecinales si la sensación de inseguridad persiste. Tanto en L’Hospitalet como en Esplugues, el debate sobre la seguridad ciudadana se ha convertido ya en uno de los principales ejes de la agenda política local.