¿Cuál es la palabra más larga en catalán?

Está recogida en el Diccionario del Institut d'Estudis Catalans (DIEC) y es considerada la forma léxica más extensa de la lengua dentro de los usos normativos.

El catalán cuenta con una palabra récord en cuanto a longitud: “anticonstitucionalment”, con un total de 23 letras. La palabra, que significa de forma contraria a la Constitución, está recogida en el Diccionario del Institut d'Estudis Catalans (DIEC) y es considerada la forma léxica más extensa de la lengua dentro de los usos normativos.

Sin embargo, no es la única candidata al título. Palabras de ámbito científico y técnico como "electroencefalografista" u "otorrinolaringológic" también rozan las 22 y 23 letras. Pese a ser menos habituales en el lenguaje cotidiano, estos términos especializados muestran hasta dónde puede llegar la creatividad y la complejidad del léxico catalán.

Los lingüistas recuerdan que aunque pueden formarse palabras más largas, sobre todo en el campo de la química o la medicina, la mayoría no aparecen en los diccionarios generales. Por eso, "anticonstitucionalment" se mantiene como ganadora simbólica del título de "palabra más larga en catalán".

