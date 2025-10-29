Cuando Felipe II blindó Barcelona para evitar casos como el de Dani Alves

En los últimos días ha sido noticia el exfutbolista del Barça, Dani Alves, por haberse convertido en un predicador evangélico y testimonio de un local protestante en Girona. Tras un proceso judicial que marcó su vida personal, Alves reapareció públicamente en la Iglesia Elim Girona, donde aseguró haber hecho “un pacto con Dios” y proclamó su conversión como un “renacer espiritual”. En sus redes sociales ya no hay rastro de fútbol: solo versículos bíblicos y mensajes de fe.

Más allá del morbo mediático, su historia revela un fenómeno creciente en España y, especialmente, en Cataluña: el auge del evangelismo, una rama del cristianismo de raíz protestante que, aunque minoritaria, está experimentando un notable crecimiento impulsado sobre todo por la inmigración hispanoamericana.

Qué es el evangelismo y por qué crece

El evangelismo es un movimiento nacido del protestantismo histórico, pero con un énfasis mayor en la experiencia personal de conversión, la predicación directa del Evangelio y la lectura individual de la Biblia. A diferencia del protestantismo clásico de Lutero o Calvino, el evangelismo moderno —y en especial su vertiente neopentecostal— se caracteriza por un estilo emocional, celebrativo y centrado en el “encuentro personal con Cristo”.

El neopentecostalismo, hoy la rama más expansiva del cristianismo en el mundo, tiene su origen en el siglo XX y se ha extendido con fuerza en América Latina, África y Asia. Sus comunidades suelen adoptar una liturgia muy expresiva, con cantos, testimonios y énfasis en los llamados “dones del Espíritu Santo”, como la sanación o la profecía. En muchas zonas de Latinoamérica ya compite de tú a tú con el catolicismo tradicional.

En España, el evangelismo crece sobre todo por la llegada de inmigrantes latinoamericanos —de países como Brasil, Colombia o República Dominicana— donde estas iglesias se han multiplicado. Aunque las conversiones de españoles o catalanes son residuales, el aumento demográfico de fieles latinoamericanos hace que su presencia sea cada vez más visible.

Felipe II y la Barcelona blindada contra la herejía

En el siglo XVI, Europa vivía una profunda crisis religiosa. La Reforma protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517, desafió la autoridad del Papa y dividió la cristiandad occidental. En respuesta, la Iglesia católica y las monarquías católicas, encabezadas por los Habsburgo, promovieron la Contrarreforma, que en realidad fue la auténtica reforma: la renovación espiritual e institucional que corrigió los abusos internos y defendió la fe de siempre.

En este contexto, Felipe II, rey de España, adoptó medidas drásticas para evitar que las ideas reformadas penetraran en su reino. Barcelona, por su carácter portuario y su contacto con comerciantes extranjeros, era un punto especialmente vulnerable. Por ello, el monarca decidió blindar la ciudad para mantener la ortodoxia católica.

En 1568, se prohibió a los barceloneses asistir a universidades extranjeras, donde podían ser expuestos a las nuevas doctrinas, y se vetó a los eclesiásticos franceses ejercer la docencia, temiendo la infiltración de hugonotes. Además, se instauró una rigurosa censura de libros, especialmente los procedentes del norte de Europa, y la Inquisición de Barcelona reforzó su papel como guardiana de la fe.

Felipe II entendió el poder de los libros para difundir ideas y utilizó la censura como un dique intelectual frente a la herejía. Gracias a esas medidas, Barcelona —que pudo haber sido una puerta de entrada del luteranismo o el calvinismo— se convirtió en un muro de contención del protestantismo.

España, católica por convicción

España nunca vivió un movimiento protestante de masas. Su identidad católica se mantuvo firme gracias al esfuerzo conjunto de la monarquía, el clero reformado y la educación tridentina. Pero en los últimos años, con la globalización y la inmigración, el protestantismo vuelve a entrar por otras vías, no ya a través de los libros impresos, sino de la predicación mediática y emocional de los nuevos evangelismos latinoamericanos.

Mientras en Europa el protestantismo se estanca, en Hispanoamérica —todavía mayoritariamente católica— las iglesias neopentecostales crecen de manera exponencial. Y cuanto más inmigración hispanoamericana llega a España, más crecen estas comunidades aquí.

Los problemas teológicos del protestantismo

A pesar de su vitalidad, el protestantismo —en todas sus formas— descansa sobre bases doctrinales problemáticas desde el punto de vista católico.

La primera es la Sola Scriptura, la idea de que toda doctrina cristiana debe fundarse exclusivamente en la Biblia. Sin embargo, esta enseñanza no aparece en la propia Biblia, ni fue creída por los apóstoles ni por los primeros cristianos. De hecho, la Biblia misma fue reconocida y preservada por la Iglesia, cuya autoridad precede al canon de las Escrituras. Es, por tanto, incoherente sostener que la Escritura sea la única regla de fe cuando su existencia y su interpretación dependen precisamente del Magisterio eclesial.

La segunda es la Sola Fide, que afirma que basta la fe para salvarse, sin necesidad de obras. Esta doctrina contradice numerosos pasajes bíblicos, como la carta de Santiago: “La fe sin obras está muerta” (Sant 2, 26). Para la Iglesia católica, la salvación es un don gratuito de Dios que exige fe viva y obras de amor, junto con la gracia que se recibe por los sacramentos y la penitencia.

El protestantismo, al reducir la salvación a una aceptación interior, elimina el valor del esfuerzo moral, la conversión continua y la cooperación con la gracia. Por eso la Iglesia ha defendido siempre la armonía entre fe y obras, Escritura y Tradición, gracia y libertad humana.

Barcelona, bastión del catolicismo

Gracias a las medidas de Felipe II y al celo pastoral de la Iglesia, Barcelona se mantuvo fiel al catolicismo y se convirtió en un bastión espiritual del reino. Aquella ciudad que pudo haber sido la puerta de entrada de la Reforma acabó siendo su frontera más firme.

Cinco siglos después, los retos son distintos, pero la cuestión de fondo sigue siendo la misma: cómo preservar la fe verdadera frente a nuevas doctrinas que, aunque se presenten con entusiasmo o fervor, repiten los mismos errores de raíz que la Iglesia ya refutó en el siglo XVI.