Cuando Joan Miró quiso ser torero

Poco a poco, probablemente demasiado poco a poco, el Ayuntamiento de Girona está dando a conocer algunos aspectos del archivo del crítico de arte Rafael Santos Torroella de quien adquirió su colección de arte por 3,9 millones de euros en 2014. Mientras ese fondo, con obras de Miró, Picasso, Barradas, Lorca o Picabia, permanece encerrado en un almacén, con la excepción de sus viajes por exposiciones temporales, tenemos que contentarnos con lo que se nos ofrece a golpe de clic, es decir, a través de la web del consistorio. Si hace unos años, como un primer paso, se daban a conocer los documentos que Santos Torroella reunió sobre las Galeries Dalmau, ahora llega el turno de una parte del fondo fotográfico.

La colección fotográfica de Rafael Santos Torroella y su esposa María Teresa Bermejo incluye 6.974 imágenes vinculadas a los principales proyectos artísticos y literarios de Santos Torroella, así como numerosas instantáneas de carácter familiar y de amistades personales. En este sentido, destacan las fotografías de los viajes del matrimonio acompañado del arquitecto Josep Antoni Coderch y su familia; los encuentros con Salvador Dalí y su familia; las 433 fotografías de los congresos de poesía celebrados en Segovia (1952), Salamanca (1953) y Santiago de Compostela (1954); así como instantáneas de la Escuela de Altamira, imágenes del Pabellón Español en la IX Trienal de Milán (1951), y retratos de Salvador Dalí con diversas personalidades, tomadas antes y después de su conferencia en el Teatro María Guerrero de Madrid, en el marco de la I Bienal Hispanoamericana de Arte (1951). Completan el fondo numerosos reportajes de eventos culturales: exposiciones, conferencias, congresos y otras actividades de relevancia.

Una serie interesante es la relacionada con una visita que Joan Miró realiza a la plaza de toros Monumental de Barcelona en 1950. En las imágenes vemos al pintor acompañado del crítico de arte y del torero Mario Cabré, en aquel momento tan de moda por sus amoríos con Ava Gardner. Miró lo vemos en el tendido contemplando la arena, pero también se atreve a jugar a ser torero con el capote. Miró fue el padrino en la boda de Santos Torroella y realizó para la ocasión el diseño de un plato conmemorativo.

En otras de las imágenes ahora dadas a conocer podemos adentrarnos en la intimidad de un Salvador Dalí unos diez años después de su “exilio” estadounidense. Junto a Santos, en Port Lligat, encontramos acompañando al artista surrealista a Cabré, así como al poeta J. V. Foix, amigo de juventud del de Figueres.

Otra visita documentada fotográficamente es la que Santos Torroella realizó en su domicilio de Madrid a José Bello Lasierra, Pepín Bello para la historia, el que fuera entrañable amigo de Buñuel, Lorca y Dalí en la Residencia de Estudiantes de Madrid. No solamente hay imágenes del diálogo que mantienen Santos y Bello sino que también encontramos de los numerosos dibujos de juventud que este último guardaba del pintor surrealista y que formaron parte del libro de Santos Torroella “Dalí residente”.