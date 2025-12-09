Cuando Ramon Casas dibujó la felicitación de boda de Pere Romeu

Si se bucea en los centenares de papeles que Picasso guardó a lo largo de su vida, uno puede llevarse sorpresas. Porque el pintor lo guardaba todo, incluso aquellos documentos que estaban íntimamente relacionados con sus años de formación y bohemia en las calles de Barcelona. Existe entre los mucho custodiado en el Musée Picasso de París una postal muy antigua que los técnicos del museo describen como la imagen de una pareja paseando. Sí, en efecto, es una pareja que pasea, pero detrás hay mucho más.

El próximo día 11, Balclis subasta una obra muy importante de Ramon Casas que es precisamente la imagen que encontramos en la postal guardada durante toda su vida por Picasso. Es un dibujo firmado por su autor Ramon Casas y en él podemos ver a Pere Romeu y su esposa Corina Jáuregui Malgà. El dibujo, que se espera que alcance los 11.000 euros, sirvió como participación del enlace de la pareja, un enlace que se celebró en Barcelona el 19 de agosto de 1901.La postal, editada por la Unió Postal Universal, se publicó dos años más tarde de aquella boda.

Uno de los aspectos más interesantes de la obra que nos ocupa es que puede identificarse fácilmente el lugar en el que están paseando los dos retratados por Casas. La arcada que hay en el fondo, apenas un boceto, es la que todavía hoy se conserva en la calle Montsió de Barcelona, concretamente en el número 3. Es decir, estamos ante las puertas de una taberna tan legendaria como histórica: Els 4 Gats. Y es que Pere Romeu fue uno de los fundadores de aquella casa, una taberna en la que se daban la mano lo artístico con lo bohemio. Romeu, un hombre de grandes ideas aunque no siempre con recursos económicos, había visto en París algunos establecimientos tan visitados por los autores del momento, como el celebérrimo Le Chat Noir, situado en Montmartre. Siguiendo los pasos de ese cabaré fundó, con la complicidad de Miquel Utrillo, Ramon Casas y Santiago Rusiñol, Els 4 Gats.

Romeu fue Els 4 Gats, algo que se podía constatar nada más entrar en el establecimiento al verlo como protagonista de un gran cuadro donde aparecía pedaleando un tándem junto con Casas, autor de la composición que hoy se guarda en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (Mnac). De hecho, Els 4 Gats fue el escenario de la boda.

Y unas palabras sobre Corina Jáuregui, la esposa de Romeu. De ella se sabe que era la hija de una pareja que trabajaba como sirvientes. Josefa Isabel, madre de Corina, había trabajado en casa del banquero Manuel Girona quien era uno de los accionistas de Els 4 Gats. Es probable que a través de Girona hubiera conocido Romeu a quien fue su futura esposa. El matrimonio tuvo un hijo llamado Perico quien fue retratado por Picasso en el recordatorio de su nacimiento.

El dibujo contiene una sorpresa en su reverso: un dibujo realizado por Ramon Casas protagonizado por una mujer desnuda. Es casi un boceto de lo que podría haber sido una composición futura que el autor modernista no llegó o no quiso concluir.

La vida de Els 4 Gats acabó en 1903 cuando cerró definitivamente sus puertas. Detrás quedaban unos años dedicados a divulgar lo mejor del arte que se hacía en esos momentos, incluyendo la primera exposición importante del joven Pablo Ruiz Picasso. Pere Romeu no vivió mucho después. Aquel bohemio y agitador cultural falleció el 23 de diciembre de 1908 en la Barcelona que había llevado al nivel creativo de París. Solamente tenía 46 años, pero lo había vivido todo.

El dibujo, una joya propia de un gran museo, nos traslada a ese momento de gloria del modernismo catalán y ayuda a recuperar la memoria de Pere Romeu, a quien tanto le debe la capital catalana desde una perspectiva artística e, incluso, deportiva pues incluso llegó a regentar el Gimnasio Catalán.