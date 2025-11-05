Economía
¿Cuánto gastan los turistas ingleses en Cataluña? Es el tercer destino en gasto turístico del Reino Unido
No se ha alcanzado todavía el volumen previo al Brexit, asegura la Generalitat
Cataluña es el tercer destino en gasto turístico del Reino Unido, con 1,89 millones de visitantes y un gasto de 2.024 millones de euros anuales, por detrás de Estados Unidos y Francia, informa el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, a través de la Agència Catalana de Turisme, en un comunicado este miércoles.
Lo ha explicado en el marco de su participación en el World Travel Market de Londres y en un contexto de "caída de visitantes del Reino Unido en otros destinos", según la Conselleria, que ha acudido a la capital británica mostrando su cocina con un cóctel gastronómico a cargo del 5 veces estrella Michelin chef Paco Pérez.
Pese a no haber alcanzado todavía el volumen previo al Brexit, el Departamento ha puesto en valor que estos datos muestran "una clara estabilidad y una orientación hacia el viaje de más valor añadido, con un gasto por turista que se ha mantenido".
Ha defendido la competitividad de Cataluña gracias a "la oferta, calidad del producto y compromiso con un modelo turístico sostenible y auténtico" en un contexto en el que otros destinos europeos, como Grecia, Italia y Portugal, están registrando descensos en el número de visitantes británicos, en sus palabras.
En el World Travel Market (WTM), que se celebra en Londres entre este martes y el jueves, Cataluña cuenta con un estand de 315 m2 y cuenta con la participación de una treintena de empresas y entidades del sector turístico, que presentan sus propuestas para atraer a un visitante interesado en la cultura, gastronomía y sostenibilidad.
