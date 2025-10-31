Cuatro detenidos en L’Hospitalet con 120 kilos de hachís, ketamina y armas de fuego incautadas

Los Mossos d’Esquadra han detenido a cuatro hombres en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acusados de tráfico de drogas tras intervenir 120 kilos de hachís, además de otras sustancias y un arma de fuego. Las detenciones se produjeron los días 23 y 24 de octubre, durante una operación que ha permitido desmantelar un punto activo de distribución en el área metropolitana.

La investigación comenzó cuando una patrulla de paisano detectó un posible intercambio de droga en plena calle. En el operativo, los agentes interceptaron una pieza de hachís de 1,2 kilos y arrestaron a dos hombres de 23 años, aunque un tercer implicado logró escapar en ese momento.

Al día siguiente, los Mossos localizaron al resto de los sospechosos —dos hombres de 27 años— y efectuaron una entrada y registro en un domicilio del municipio. En el interior encontraron 120 kilos de hachís, junto a 116 gramos de ketamina, sustancia que por su composición y color podría destinarse a la fabricación de la llamada “cocaína rosa”.

Además, los agentes hallaron 15.700 comprimidos de Rivotril, un potente ansiolítico de la familia de las benzodiazepinas, que suele emplearse como droga de abuso por su bajo coste y su fácil manipulación en el mercado ilícito. También se incautó una pistola, motivo por el que uno de los detenidos ha sido acusado adicionalmente de tenencia ilícita de armas.

Los cuatro hombres pasaron a disposición judicial esta semana, acusados de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y posesión ilegal de arma de fuego. La policía catalana mantiene la investigación abierta para determinar el origen de la droga y su destino final en el mercado negro.