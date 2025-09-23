Cuatro detenidos por presuntamente obligar a prostituirse a 18 mujeres en Badalona (Barcelona)

La Policía Nacional, en colaboración con la Guàrdia Urbana de Badalona (Barcelona), ha detenido a cuatro personas por, presuntamente, explotar sexualmente a 18 mujeres en la citada localidad barcelonesa, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este martes.

Los detenidos son dos hombres de 24 y 32 años y dos mujeres de 52 y 71 años, todos ellos nacidos en Brasil, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

La investigación se inició el 14 de agosto de este año, cuando una mujer llamó a la comisaría de la Policía Nacional de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) en un fuerte estado de agitación y aseguró que estaba encerrada en una vivienda de Badalona junto a una amiga, a la que un hombre armado estaba agrediendo sexualmente.

A su llegada, los agentes de la Policía Nacional se encontraron a varias mujeres en la puerta y comprobaron que muchas estaban en situación irregular en España; asimismo, la Guàrdia Urbana les informó de que las dos presuntas víctimas habían sido trasladas a un centro médico para un primer reconocimiento.

Cuando les tomaron declaración como testigos protegidos, ambas manifestaron que fueron captadas mediante ofertas de trabajo falsas y que se trasladaron hasta Barcelona creyendo que iban a trabajar en un bar, pero que una vez allí las trasladaron a Badalona, donde las obligaron a ejercer la prostitución tras encerrarlas en un piso.

El domicilio estaba vigilado por hombres que hacían turnos las 24 horas del día, exhibiendo un arma de fuego para coaccionarlas, y que se quedaban con el 33% del porcentaje obtenido con la explotación sexual.

Con esta información la policía localizó un segundo piso-prostíbulo en Badalona, también controlado por los investigados, dos hombres y dos mujeres que supuestamente se lucraban con este negocio ilícito.

Según han informado fuentes conocedoras de la investigación, el primero de los pisos se encontraba en el barrio del Gorg, mientras que el segundo se situaba en el de La Salut.

La investigación culminó el 16 de septiembre, cuando la Policía Nacional y la Guàrdia Urbana efectuaron dos entradas y registros en estos domicilios, en los que había un total de 18 mujeres, y detuvieron a cuatro personas.

Se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, delito contra la salud pública, detención ilegal y agresión sexual.

En la bautizada como 'operación Tabira' también se han intervenido 42.000 euros en efectivo, cajas fuertes, un hacha, dos bates de béisbol, 35 gramos de droga, documentación y dispositivos electrónicos.