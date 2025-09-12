Se cumplen 10 años del gran ridículo del separatismo catalán: dijeron que "en 18 meses seremos independientes de España"

Este mes se cumplen diez años que CDC, ERC, ANC, Òmnium y AMI firmaron un "preacuerdo unitario" por la hoja de ruta que debía llevar al país a la independencia en 18 meses. Este periodo de año y medio debía comenzar el 27 de septiembre de 2015, el día de las elecciones "plebiscitarias". Así, Cataluña debía ser un estado independiente en marzo de 2017, però no ocurrió.

Una década después, partidos y entidades independentistas admiten que no se deberían haber fijado plazos. Y que hay que tener en cuenta la complejidad del objetivo, la necesaria movilización social, la cohesión interna y la capacidad "represora" del Estado.

CDC-Reagrupament, ERC, ANC, Òmnium y AMI firmaron el 30 de marzo de 2015 el "preacuerdo de la hoja de ruta unitaria por la independencia de Cataluña". Se mantenían relaciones con la CUP y MES-Movimiento de Izquierdas para sumar apoyos. El documento, de dos páginas, pretendía reunir a todas las organizaciones soberanistas que compartían el objetivo de que Cataluña "iniciara un proceso de transición democrática" para convertirse en un estado independiente "si así lo quería la mayoría de la ciudadanía".

De esta manera, la Diada ha puesto el último clavo en el ataúd del procesismo coincide irónicamente con el décimo aniversario de las elecciones que les dieron la mayoría. Las elecciones al Parlament de Cataluña del 27 de septiembre de 2015 se presentaron como unos comicios plebiscitarios. Junts pel Sí obtuvo una aplastante mayoría de 62 diputados tras haber presentado una hoja de ruta que prometía la proclamación de la independencia en 18 meses.

Oriol Junqueras, Muriel Casals, Raül Romeva, Carme Forcadell y Artur Mas, posaron eufóricos en vísperas de las elecciones. “Si la ciudadanía elige una mayoría de diputados a favor de la independencia, se iniciará un proceso hacia la creación de un estado independiente”, prometieron.