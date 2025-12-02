Descubren un búnker oculto de la Guerra Civil bajo la futura estación de La Sagrera, en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona, concretamente el Servicio de Arqueología del consistorio, ha hallado esta mañana un refugio antiaéreo hasta ahora desconocido durante las obras de la futura estación de tren de La Sagrera.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el descubrimiento se ha producido en la calle Baixada, y está siendo actualmente analizado por el arqueólogo Joel Blanco, de la empresa ABANS. El refugio tiene, según han confirmado los expertos, un carácter privado, que daba servicio a la antigua estación de mercancías de la zona.

El búnker no estaba registrado en el censo de refugios públicos de 1938, y había permanecido oculto bajo tierra hasta hace pocas horas. El consistorio barcelonés ha detallado que el refugio tiene forma de búnker y ha sido excavado a cielo abierto, utilizando hormigón armado. Su cubierta, con una losa de dos metros de grosor, fue diseñada para resistir el impacto de bombas de hasta 100 kilos.

El espacio cuenta con algunos daños, pero los técnicos municipales han destacado que el estado de conservación es excepcional.