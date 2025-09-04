El detenido por los ataques en Torre Pacheco trabajó en un centro de menores de la Generalitat

El presunto ideólogo de los ataques en Torre Pacheco, líder de 'Deport Them Now UE' (Deportadlos ahora UE), estuvo trabajando en un centro de justicia juvenil de la Generalitat, el Centro Educativo de Justícia Can Llupià, en Barcelona, según han revelado fuentes del sindicato Sicap-Fepol a Europa Press.

Desde la conselleria de Justicia se ha confirmado que el detenido trabajó en diferentes puestos para el Departament y que se "desconocía su comportamiento en su vida privada, su pertenencia a grupos radicales y sus actos presuntamente delictivos". Estas mismas fuentes del Departament aseguran que estuvo como auxiliar administrativo en Can Llupià entre noviembre de 2022 y marzo de 2023 y que se dedicó a "temas de personal", como sustituciones de educadores, y que no tuvo acceso a las bases de datos de los menores, porque se necesita una clave de acceso que no le fue proporcionada.

Concretan que abandonó el último puesto de trabajo en el Departament el 8 de mayo -fue detenido en julio- y, en lo que se refiere al tratamiento de datos aseguran que la Conselleria "trabaja y ha trabajado siempre con los máximos estándares de protección de datos que marca la legislación aplicable".