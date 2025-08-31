Detenido en Barcelona el líder de un clan de narcotráfico huido de la justicia italiana

La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a un fugitivo de la justicia italiana que lideraba una organización criminal de carácter mafioso dedicada al tráfico de drogas a gran escala y a la extorsión, además de tráfico ilegal de armas y explosivos. Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el detenido estaba incluido en la lista de los más peligrosos y era un prófugo de la justicia italiana desde 2023 con varias causas penales pendientes.

Sobre esta persona pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades italianas el pasado mes de diciembre para su localización y detención.

Al parecer el huido, según ha informado la unidad italiana encargada de la investigación a la Guardia Civil, había encontrado refugio en España, donde se asentó para evitar su detención.

Tras varios meses de pesquisas, los investigadores del Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa la Guardia Civil consiguieron ubicar al huido en la provincia de Alicante, donde residía junto a su familia y bajo una identidad falsa.

Localizado el paradero, se realizaron varios operativos tanto en España como en Italia y se averiguó que el prófugo frecuentaba Barcelona, donde finalmente ha sido detenido. En el momento de la detención, los investigadores hallaron entre sus efectos las identidades falsas de las que se valía para evadir el control policial junto a dinero en efectivo y efectos de valor como relojes de alta gama y piezas de oro.

También encontraron varios teléfonos móviles y tarjetas de telefonía que facilitaban sus comunicaciones, tanto en España como en Italia.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción, a la espera de resolverse el procedimiento de entrega a las autoridades italianas para su enjuiciamiento en dicho país.

La detención ha sido posible gracias a la cooperación policial internacional, a las vías de enlace existentes y al operativo conjunto con el cuerpo de Carabineri y la policía judicial de la Guardia Civil en Cataluña.