Detenido el hermano del polémico rapero Morad por apuñalar a tres menores en Barcelona

El hermano del conocido y muy polémico rapero Morad fue detenido este fin de semana en Molins de Rei (Barcelona) tras protagonizar un grave altercado durante las fiestas mayores del municipio. Según fuentes policiales, el arrestado habría agredido con un arma blanca a tres menores de edad, que tuvieron que recibir asistencia médica urgente.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo, cuando varios jóvenes participaron en una discusión en una de las zonas de ocio festivo. En el transcurso de la disputa, el hermano del artista supuestamente sacó un cuchillo y atacó a tres adolescentes, causando heridas de distinta consideración. Afortunadamente, ninguno de los heridos se encuentra en estado crítico, aunque sí tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario para ser atendidos.

La rápida intervención de la policía local y de los Mossos d’Esquadra permitió identificar y detener al presunto agresor pocas horas después del incidente. El hombre, conocido en el entorno del rapero y con antecedentes por altercados previos, fue trasladado a dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

El caso ha generado un gran revuelo mediático, ya que Morad es uno de los artistas urbanos más influyentes en España, con millones de seguidores y una fuerte proyección internacional. Aunque el propio rapero no tiene ninguna relación con los hechos, la detención de su hermano ha vuelto a situar a su entorno en el centro de la polémica.

La investigación sigue abierta para esclarecer las causas del altercado y determinar la responsabilidad penal del detenido. Los Mossos d’Esquadra mantienen que los tres menores heridos se encuentran fuera de peligro y que en los próximos días se recogerán más testimonios para reforzar la acusación.

A finales de 2024, Morad aceptó una condena de dos años de cárcel por agredir a unos mossos d'esquadra en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tras saltarse el confinamiento nocturno en julio de 2021, en plena pandemia, aunque no entró en prisión porque el juez le suspendió la pena.

En una sentencia de conformidad, el juzgado de lo penal número 28 de Barcelona condenó al rapero a dos años de cárcel y 180 euros de multa por enfrentarse a una pareja de mossos, a uno de los cuales propinó una patada en el tobillo, mientras llevaba en la mano una defensa extensible, arma prohibida.

El rapero, que acababa de cumplir una condena de seis meses de cárcel en Brians 2 por un delito contra el tráfico, no ingresó en prisión, dado que el juez decidió suspender la pena con la condición de que no vuelva a delinquir en los próximos dos años y medio y sustituirla por una multa de 1.728 euros.