Detenido un hombre por matar a su pareja en su domicilio de L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por la muerte de su pareja en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informan este martes en un mensaje en X.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) afirma que el juzgado de violencia sobre la mujer de L'Hospitalet tiene abierta una causa por la muerte violenta de una mujer en esta localidad y que su pareja está detenida.

Añade que la comitiva judicial, encabezada por el titular del juzgado de violencia, se ha desplazado al domicilio familiar para realizar el levantamiento del cadáver, y que "no constan antecedentes judiciales entre la pareja".