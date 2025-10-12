Detenido un hombre por seis robos con fuerza en lavanderías autoservicio de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 23 años al que se le atribuyen 6 robos con fuerza en lavanderías autoservicio de Barcelona entre el 27 de agosto y el 22 de septiembre, ubicadas principalmente en el distrito de Sant Martí. El hombre acumula 4 detenciones por hechos similares y se le atribuyen 16 robos consumados y tentativas de robo, han informado Mossos este domingo en un comunicado.

El detenido accedía a los establecimientos en horario de apertura, cuando no había nadie, con una bolsa para guardar lo que conseguía sustraer y un destornillador para forzar las cajas.

Aunque en determinadas ocasiones no conseguía robar dinero, provocaba daños en las máquinas que están valoradas en más de 10.000 euros.

El juez instructor de la causa le ha impuesto una orden de alejamiento de cualquier lavandería de Barcelona y, concretamente, una prohibición de acercamiento a menos de 50 metros de tres establecimientos en Sant Martí.