Detenido un joven por apuñalar a un menor en el metro tras una pelea por fútbol

Los Mossos d’Esquadra han detenido este miércoles a un joven de 18 años como presunto autor de una agresión con arma blanca contra un menor en la estación de metro de Virrei Amat, en el distrito barcelonés de Nou Barris. El arrestado, que cuenta con dos antecedentes policiales, habría atacado a la víctima el pasado lunes hacia las 18:30 horasdurante una pelea motivada por una rivalidad futbolística entre equipos extranjeros.

Según fuentes policiales, la discusión derivó rápidamente en una agresión física en uno de los andenes. El atacante utilizó un arma blanca para causar heridas en los brazos del menor, que fue atendido en el lugar por los servicios médicos y posteriormente trasladado a un centro sanitario.

Investigación conjunta con TMB

La investigación ha corrido a cargo de la Unidad de Investigación del Transporte Urbano (ARTU) de los Mossos, en colaboración con Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Gracias a las grabaciones de seguridad y a varios testimonios, los agentes lograron identificar al sospechoso y proceder a su arresto apenas dos días después de los hechos.

Fuentes policiales destacan que la rápida coordinación entre la unidad especializada y el personal de TMB ha sido clave para localizar al agresor y evitar que pudiera reincidir.

Violencia en el transporte público

Este caso reaviva la preocupación por los episodios de violencia en el metro de Barcelona, donde las peleas y agresiones con armas blancas han generado un debate sobre la seguridad en el transporte público. Los Mossos recuerdan que mantienen operativos específicos para prevenir este tipo de incidentes y que la colaboración ciudadana es esencial para actuar con rapidez.

El detenido ha pasado a disposición judicial y se enfrenta a cargos por delito de lesiones con arma blanca. La investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles de la pelea y determinar si hubo más personas implicadas.