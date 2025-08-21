Detenido un menor por la muerte de otro joven en Lleida tras una pelea

Los Mossos d'Esquadra han detenido la madrugada de este jueves a un menor de 17 años por su presunta relación con la muerte de un joven de 18 años en Tàrrega (Lleida) tras una pelea.

Según han informado en un comunicado, sobre la 1 de la mañana se ha producido una pelea en la calle Sant Pelegrí donde el joven detenido ha agredido presuntamente y "gravemente" a otro joven. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha trasladado al herido al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde ha muerto entre las 4 y las 5 de la madrugada.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Ponent ha asumido la investigación del caso. Durante este jueves por la mañana, los Mossos d'Esquadra han reforzado la vigilancia tanto en el hospital como en el lugar de los hechos para evitar incidentes.