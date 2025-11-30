Detenidos tres hombres por 10 robos con el método 'pincha ruedas' a turistas en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres, de entre 43 y 49 años, por al menos 10 robos en el centro de Barcelona entre el 9 de agosto y el 25 de septiembre, haciendo uso del método 'pincha ruedas', consistente en pinchar intencionadamente las ruedas de los vehículos para después ofrecer ayuda al conductor, momento en el que aprovechan para sustraer objetos del interior de los vehículos.

Los miembros del grupo investigado habían sustraído un botín de bolsas de mano, aparatos electrónicos, documentación y tarjetas de crédito por valor del 40.000 euros, principalmente a turistas de origen asiático, informan los Mossos en un comunicado este domingo.

El pasado 26 de noviembre los investigadores realizaron un operativo específico en el que llevaron a cabo las detenciones en los distritos de Ciutat Vella y Sants-Montjuïc, interviniendo también dos motocicletas que utilizaban para cometer los robos.

Los detenidos acumulan 104 detenciones y pasaron a disposición judicial el 27 de noviembre acusados de delitos de daño y hurto en el interior de los vehículos y pertenencia a grupo criminal.

En este tipo de delitos los autores actúan de forma coordinada y utilizan motocicletas o ciclomotores para identificar a las víctimas, cometer el hecho delictivo y garantizar la huida.