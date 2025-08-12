El día en el que Alejandro Balde se pronunció sobre el catalán: "Lo sé perfectamente pero nunca lo hablo"

Alejandro Balde ofreció en 2022 una entrevista ante TV3, donde explicó cómo es su personalidad y su forma de ser, cuál era la situación del vestuario del FC Barcelona por aquel entonces y cuál era su experiencia con la lengua cooficial de Cataluña, el catalán. El que es el actual lateral izquierdo titular del conjunto blaugrana se definió así mismo como un niño, ya que ahí tenía tan solo 19 años recién cumplidos. En la actualidad, todavía sigue siendo muy joven; hará los 22 años en el mes de octubre.

"Soy un niño muy familiar, muy amigable. Siempre estoy con mis amigos, voy a mi barrio, vuelvo a ver a mis amigos... soy muy buen amigo y muy familiar", explicaba. Balde debutó con el Barça el 14 de septiembre de 2021, en un partido de la UEFA Champions League contra el Bayern de Múnich. En el minuto 74, Ronald Koeman ordenó el cambio de Jordi Alba por el propio Alejandro Balde. Desde entonces, ahora es un jugador vital en el 11 de Hansi Flick y ya ha ganado dos ligas españolas junto a otros títulos.

"Nunca hablo catalán porque mis padres no son de aquí"

En el momento en el que fue pregunta por el catalán, Balde no tuvo ningún problema en exponer cuál es su experiencia con esta lengua. "Sí, sí, la verdad es que hablo catalán. Lo que pasa es que nunca lo hablo en casa porque mis padres son de aquí. No saben hablar catalán, pero sí, puedo hablar catalán perfectamente", explica mientras está precisamente comunicándose en esta lengua con el entrevistador.

Tras esta pregunta, también se le lanzó otra que tenía que ver con lo mismo pero con mucha más gente, nada más y nada menos que con los integrantes de los vestuarios del FC Barcelona. "¿Se habla catalán en el vestuario del Barça?", a lo que Balde respondió lo siguiente: "Depende, algunos hablan catalán, otros castellano, pero sí, también se habla catalán", asegura sin apuntar a ningún futbolista ni trabajador de la platilla.

"La Masía lo es todo para mí"

Por último, también se trató el tema de sus inicios en el mundo del fútbol, donde se habló de la cantera en la que creció y cuáles son sus planes de futuro. Como casi todos los futbolistas en su etapa más temprana, soñaba con que llegara el día de debutar con el primer equipo en algún momento de su vida, y ese momento terminó llegando. Por eso, para Balde "la Masía es todo. Aquí es donde he crecido, donde he tenido prácticamente toda mi vida futbolística".

"Para mí, es el club de mi vida"

Como era de esperar, por aquel momento, no tenía ningún plan de moverse de la que es su casa, ya que revelaba que "para mí, es el club de mi vida". Estas palabras, a día de hoy, son una realidad y continuará tratando de conseguir lo mejor para su club en lo que todavía está por llegar, como por ejemplola temporada 2025-2026 de la Liga EA Sports, la cual empieza este viernes y en la que el FC Barcelona debutará el sábado 16 de agosto a las 19:30 contra el Mallorca.