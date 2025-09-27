Diecisiete personas de un mismo edificio, heridas por el incendio de un piso en Lleida

Diecisiete personas han sido atendidas este sábado por los servicios sanitarios como consecuencia del incendio desatado en un piso de Lleida, fuego por el que se ha desalojado por la fachada a parte de los vecinos del inmueble y se ha confinado al resto en sus viviendas.

Fuentes de los Bomberos de la Generalitat han informado a Efe de que han sido alertados a las 08:59 horas de esta mañana del incendio, que ha quemado completamente un piso de la tercera planta y la terraza de otro de la cuarta del edificio ubicado en el pasaje de Agustí Duran i Santpere de Lleida.

Al lugar se han desplazado nueve dotaciones de los bomberos, que han evacuado por la fachada a algunos vecinos y han pedido el confinamiento en sus pisos del resto. El fuego ha quedado extinguido pasadas las once de la mañana.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha desplazado por este incendio en el barrio de Cappont de Lleida a cinco ambulancias, cuyos efectivos han atendido a un total de diecisiete vecinos, cuyo estado se desconoce de momento.