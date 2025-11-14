La Diputación de Barcelona promoverá el consumo responsable de alcohol en fiestas populares a través de un nuevo programa de asesoramiento a los ayuntamientos y que ha tenido una "muy buena acogida" en la prueba piloto realizada en Cardedeu y Súria (Barcelona).

La institución ha explicado en un comunicado este viernes que el programa pretende ayudar a los consistorios a afrontar los riesgos del consumo de alcohol en las fiestas populares, lo que "afecta a la salud, al civismo y a la seguridad" y que coincide con el descenso de la percepción del riesgo entre jóvenes en la última década.

La Diputación ha recordado que el alcohol provoca más de la mitad de las urgencias hospitalarias relacionadas con drogas en Catalunya y el 44% de las demandas de tratamiento por adicción según el Observatorio Catalán de Drogas y Adicciones.

Ha subrayado que, según la encuesta ESTUDES de 2021 del Ministerio de Sanidad, el 21,5% de los jóvenes de 14 a 18 años se han emborrachado el último mes y un 25,2% ha practicado 'binge drinking' (consumo de gran cantidad en poco tiempo), cifras que se concentran especialmente los fines de semana.

El nuevo programa incluye formación y asesoramiento para los responsables de organizar fiestas, con sesiones participativas para definir actuaciones, informes con medidas de prevención, evaluaciones de objetivos y un taller dirigido al personal de entidades que gestionan para que tomen conciencia de su papel en la "garantía de fiestas más seguras".