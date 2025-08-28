¿Discoteca 24 horas en Barcelona? Colau cree "que se podría hacer"

En Brixton, Londres, hay un club discoteca con licencia para abrir 24 horas. Se llama Brixton Storeys, y es el primer local del sur de Londres autorizado para abrir durante todo el día con música y servicio de copas alcohólicas constante. Sin embargo, no es una novedad en Europa, ya que Berlín es, sin duda, una ciudad referente en este tipo de clubes. Berghain, por ejemplo, es un local emblemático de la ciudad alemana que no cierra durante todo el fin de semana.

Tras esta noticia, algunos han planteado traer este tipo de negocios a ciudades españolas como Barcelona. En una entrevista en el podcast de Cora Novoa, preguntaron a la exalcaldesa de la ciudad, Ada Colau, sobre esta posibilidad.

"Yo creo que se podría hacer", dijo Colau, aunque detalló que se habría de "buscar muy bien el sitio". "Evidentemente un lugar donde haya un flujo constante en los entornos, por mucho que pongas guardia urbana o agentes cívicos, es algo complicado", añadió.