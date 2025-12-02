Dispositivo policial en La Roca del Vallès durante el Black Friday: cinco detenidos por hurtos y estafas

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 28 de noviembre a cinco personas en la Roca del Vallès (Barcelona) en el marco de un dispositivo para evitar estafas y hurtos durante el Black Friday, y denunciaron a otras seis por diversos actos ilícitos.

Las detenciones, según informan este martes los Mossos, se produjeron durante este dispositivo especial de control desplegado en el entorno de espacios comerciales, coincidiendo además con el momento de mayor afluencia con motivo de esta campaña de compras.

Tres de los detenidos, tres hombres de 27, 30 y 43 años de edad, fueron arrestados tras robar material de diversos comercios, y a otras dos mujeres, de 19 y 30 años, se les imputa también la sustracción de material de varios establecimientos comerciales.

Además, los Mossos denunciaron a seis personas más, dos de ellas por hurto, otras dos por apropiación indebida y dos por tenencia de sustancias estupefacientes.