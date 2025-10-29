Don Juan Tenorio o la coña catalana de Andreu Buenafuente y Sílvia Abril

En estos días lo normal, cuando el día de difuntos no se llamaba Halloween, se habla de castañas y castañeras, de panellets, de visitas a los cementerios y en algunos teatros se representa el clásico de José Zorrilla «Don Juan Tenorio». Pero a veces a esos textos hay que hacerles cosquillas y desvestirlos de la seriedad con que han llegado al gran público. Eso es lo que hicieron hace años dos grandes cómicos como fueron Joan Capri y Mary Santpere en una muy personal y divertida lectura de esa obra. Siguiendo esa estela, sus herederos naturales, Andreu Buenafuente y Sílvia Abril, bajos la dirección de Carles Sans, se suben al escenario del Teatre Coliseum de Barcelona, durante tres semanas y con casi todas las entradas vendidas, para representar «El Tenoriu». Es su segundo año con esta pieza y ya tienen asegurado volver en 2026.

«Es algo que tiene que ver con la coña catalana. Es una manera de afrontar el mundo y es algo que es patrimonio de la humanidad. Cuando era crío en Reus había un grupo de teatro que hacía un Tenorio que era una respuesta al teatro de capa y espada, riéndose de él. Recuerdo ver a un hombre que hacía a doña Inés con barba. Ellos me formaron en mi carácter humorístico», explicó ayer Andreu Buenafuente durante la presentación de la producción en compañía de todo el equipo.

El ex tricicle Carles Sans recordó que con «El Tenoriu», que cuenta con dramaturgia de Israel Solà, comentó que «seguimos la tradición» iniciada por Santpere y Capri. Este último es precisamente uno de los grandes héroes cómicos de Buenafuente. «Un día Andreu me habló de un proyecto. Él que es un gran seguidor de Capri me habló de este Tenorio que había hecho con la Santpere y de hacer algo siguiendo esa tradición», comentó Sans quien considera imposible llevar a cabo un proyecto de estas características sin Buenafuente y Abril porque «muchos artistas los hacemos muy nuestros, forman parte de nuestra memoria emocional. Ese es el caso de Andreu y Sílvia». Todo ello ha dado como resultado, en palabras de Sans, en algo que ha acabado siendo un «bomboncito» teatral que «durará lo que quiera el público».

Además del texto de Zorrilla, también se ha tenido en cuenta el guion escrito por Josep Santpere para la parodia de la obra. «Son apenas once páginas. Es un material del que hay muy pocas grabaciones y memoria emocional. En un momento en el que se busca el impacto y lo efímero, un ejercicio de recuperación de memoria teatral es bonito, me emociona. La obra funciona, hace gracia y es como un sueño que se hace realidad», dijo Buenafuente.

Por su parte, Sílvia Abril quiso apuntar que además de la broma y la risa, se ha querido actualizar la mirada hacia los personajes creados por Zorrilla. «Como mujer del siglo XXI me pregunté cómo hacer esto con una Inés sumisa», matizó. Sin embargo, la doña Inés de «El Tenoriu» ha sido empoderada. «Pese a lo romántico de la tradición, tenemos que actualizarlo», confesó la actriz, aunque sin olvidar lo aportado por Capri y Santpere porque «hemos conseguido lo que ellos hacían. A veces pensamos que somos muy modernos, pero ellos ya lo eran en su tiempo».

El éxito de esta producción, que también cuenta con un reparto formado por David Olivares, Anna Bertran, Roger Julià y Toni González, es que desde el primer momento se invita al espectador a reír. «Sales mejor de como viniste cuando acaba la obra», dijo Carles Sans respecta a una obra que está repleta de gags. En esto tiene mucho que ver la labor el texto de Israel Solà que, como aseguró, incluso se ha basado en las producciones de Lina Morgan. «Recordé sus obras y los gags que funcionan de toda la vida», concluyó Solà. Y aún funcionan.