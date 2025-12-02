¿Dónde hay más jabalíes? En los últimos años se ha registrado un "fuerte" crecimiento de la población

La distribución de áreas de mayor densidad de población de jabalí se localiza en el noreste de la península ibérica, en especial en las provincias de Girona y Barcelona, pero también en Tarragona, Huesca y Valencia, según el plan nacional de gestión de la población de jabalíes implementado por el Gobierno central.

En el dossier, consultado por EFE, se expone que las comunidades autónomas donde se está produciendo el mayor crecimiento reciente son Murcia y Cataluña, seguidas de otras regiones del norte como Castilla y León y Navarra.

El informe reconoce que, en el conjunto de España, se ha observado en los últimos 40 años un "fuerte" crecimiento del número de jabalíes. Además, ese incremento anual "se ha ido acelerando", de tal manera que el número de jabalíes "podría duplicarse en 2025" (hasta los 2,4 millones de animales), con el "consecuente aumento de accidentes, daños a cultivos y riesgos sanitarios".

Este plan, cuyo objetivo es concretar medidas para la gestión sostenible a medio y largo plazo de las poblaciones de jabalíes silvestres en España y reducir el riesgo de entrada y difusión de la Peste Porcina Africana (PPA), hace también un análisis del porqué se da esa sobreproblación de la especie.

Así, apunta a la "elevada prolificidad" de la especie, al aumento de hábitats favorables, la presencia de cultivos que le sirven de fuente de alimentación y refugio y la constante disminución de la presión cinegética en determinados territorios.