¿Dónde puede verse el muro de Berlín en Barcelona?

El próximo 9 de noviembre se cumplirán 36 años desde que el mundo fue un poco más libre. Ese día de 1989 cayó el muro de Berlín y con él se ponía aparentemente punto y final a la Guerra Fría, a la división entre bloques que venía arrastrando desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída de Hitler y su régimen, la capital germana se dividió entre las potencias ganadoras creándose una fuerte tensión política entre Estados Unidos y la Unión Soviética que desembocó en la partición de Alemania. El punto álgido a esa tensión fue la construcción del muro, en 1961, que separó hasta 1989 a familias enteras.

Coincidiendo con la efeméride una parte de aquel muro de Berlín estará expuesta en Barcelona, a partir del próximo 7 de noviembre en el Espai Inmersa. Todo ello forma parte de la exposición “El muro de Berlín. Un mundo dividido” que cuenta con más de 200 objetos originales, además de numerosos testimonios inéditos relacionados con uno de los momentos álgidos de la Guerra Fría.

De momento ya se encuentran en Barcelona seis bloques auténticos del muro, cada uno de 2,5 toneladas, 3,6 metros de altura y cerca de 2 metros de base. Procedentes de Alemania y trasladados por carretera desde París, estas piezas, de gran valor histórico y simbólico, formarán parte central del recorrido expositivo y podrán verse por primera vez en el Espacio Inmersa antes de la inauguración oficial.