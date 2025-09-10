Dos detenidos en Hospitalet de Llobregat por robar coches de una empresa de alquiler

Barcelona vuelve a estar en el punto de mira por la delincuencia. Los Mossos d’Esquadra han detenido en L’Hospitalet de Llobregat a dos hombres de 32 y 33 años acusados de un espectacular robo en una empresa de alquiler de coches del distrito de Sants-Montjuïc. Los delincuentes no solo forzaron el acceso a un parking privado, sino que lograron llevarse dos vehículos robados junto a una decena de llaves, tres tabletas y un teléfono móvil de la compañía.

El golpe, que se produjo el pasado 5 de septiembre, encendió las alarmas en la policía catalana, que rápidamente activó la geolocalización de los vehículos. El rastreo llevó a los agentes hasta L’Hospitalet, donde encontraron tanto los coches como los objetos sustraídos y a los dos ladrones, perfectamente identificados gracias a las cámaras de seguridad del parking.

Intento de estafa tras el robo

La osadía de uno de los detenidos fue más allá. Al día siguiente de ser arrestado y puesto en libertad, regresó a las oficinas de la misma empresa de alquiler de coches con la intención de hacerse pasar por cliente. Con documentación falsa trató de llevarse otro vehículo, alegando que tenía una reserva activa. Los agentes ya le seguían la pista y volvieron a detenerlo en las inmediaciones del establecimiento.

Según la investigación, este individuo llegó a firmar contratos de alquiler fraudulentos: dos por un año completo a coste cero y otro por diez meses, en el que pretendía justificar un falso pago de más de 3.000 euros.

Delincuentes multirreincidentes

Los dos arrestados acumulan 32 antecedentes policiales, lo que evidencia un patrón de delincuencia habitual. Ambos han pasado a disposición judicial y se les imputan delitos de robo con fuerza, robo o hurto de uso de vehículo, y en el caso de uno de ellos, también un delito de estafa.

El caso ha vuelto a despertar la preocupación por la seguridad en Barcelona, donde episodios como este refuerzan el debate sobre la multirreincidencia criminal. Desde los Mossos d’Esquadra insisten en que la rápida localización de los vehículos robados y la detención inmediata de los sospechosos son clave para evitar que redes criminales sigan operando impunemente en la ciudad.